دروجبا ينتقد التحكيم: مصر كانت الأحق بالفوز على الأرجنتين

شنّ الإيفواري ديدييه دروجبا، أسطورة الكرة الأفريقية، هجومًا لاذعًا على القرارات التحكيمية التي شهدتها مواجهة مصر والأرجنتين، مؤكدًا أن منتخب الفراعنة كان الأجدر بحسم اللقاء والتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026.

وأوضح دروجبا أن تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لعبت دورًا حاسمًا في ترجيح كفة المنتخب الأرجنتيني، مشيرًا إلى أن “التانجو” يجد دائمًا الطريق الأسهل في مثل هذه البطولات، وهو ما تجلّى – بحسب وصفه – في قرار إلغاء الهدف الثاني الذي أحرزه مصطفى زيكو بعد مراجعة اللقطة.

وفي تصريحات تلفزيونية، قال أسطورة كوت ديفوار: “الحمد لله أن تقنية الفيديو لم تكن موجودة في عصرنا. شاهدنا انطلاقة مميزة من هيثم حسن ومحمد صلاح في الهدف الملغى، لكن أين كان الحكم حينها؟ ولماذا لم يتدخل إلا بعد أن سكنت الكرة الشباك؟”.

وتطرق دروجبا إلى رد فعل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، خلال مجريات اللقاء، قائلًا: “يمكن ملاحظة تعبيراته أثناء المباراة، وبدا وكأنه كان يتمنى إلغاء الهدف الثاني لمصر”.

كما سخر من بعض الآراء الجماهيرية، مضيفًا: “هناك من يقول إن الأرجنتين تلعب في كأس الأمم الأفريقية لكثرة مواجهاتها لمنتخبات القارة، لكن من وجهة نظري، مصر هي من فازت فعليًا في هذه المباراة”.

واختتم دروجبا تصريحاته برسالة قوية، قال فيها: “أحيانًا نلوم المنتخبات الأفريقية على عدم الحفاظ على تقدمها حتى النهاية، لكن كيف يحدث ذلك في ظل قرارات تحكيمية وتقنية فيديو تقف ضدها؟ القارة الأفريقية تستحق عدالة أكبر في مثل هذه المنافسات”.

وكان المنتخب المصري قد ودّع منافسات دور الـ16 من مونديال 2026، عقب خسارة مثيرة أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب أتلانتا.