ألفاريز: روح الأرجنتين قادتنا إلى الفوز على مصر والتأهل لربع النهائي

أبدى جوليان ألفاريز مهاجم منتخب الأرجنتين سعادته الكبيرة بقيادة "التانجو" إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، بعد الفوز المثير على منتخب مصر بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت عودة دراماتيكية للأرجنتين بعد التأخر بهدفين دون رد.

وأكد ألفاريز أن مواجهة مصر كانت من أبرز المباريات التي خاضها المنتخب الأرجنتيني خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن أهميتها لا تكمن فقط في النتيجة، بل في الطريقة التي عاد بها الفريق وحسم بطاقة التأهل في الدقائق الأخيرة.

ووجه مهاجم الأرجنتين رسالة شكر إلى الجماهير التي ساندت المنتخب سواء من المدرجات أو أمام شاشات التلفزيون، مؤكدًا أن دعمهم منح اللاعبين شعورًا باللعب على أرضهم، وهو ما دفعهم للقتال حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وشدد ألفاريز على أن شخصية المنتخب الأرجنتيني وروحه القتالية كانتا السبب الرئيسي في العودة أمام مصر، موضحًا أن الفريق لم يستسلم رغم صعوبة الموقف وضيق الوقت، بل واصل الضغط حتى نجح في تسجيل أهداف التأهل.

وأضاف أن المنتخب اعتاد التسجيل في الأوقات الحاسمة خلال البطولة، معتبرًا أن الإيمان بقدرة الفريق على العودة في أي لحظة أصبح أحد أبرز أسلحته في كأس العالم.

وعلى المستوى الشخصي، أكد ألفاريز أنه يشعر بأنه في أفضل حالاته البدنية والفنية، مشيرًا إلى جاهزيته الكاملة لمواصلة مساعدة المنتخب في الأدوار المقبلة.

واختتم مهاجم مانشستر سيتي حديثه بالإشادة بزميله ليونيل ميسي، مؤكدًا أن ما يقدمه قائد الأرجنتين في كأس العالم استثنائي، واصفًا إياه بأنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، ومشيرًا إلى أن جميع اللاعبين يسعون لتقديم الدعم له داخل الملعب من أجل مواصلة المشوار نحو اللقب.