تغيير اسم مطار بالم بيتش في فلوريدا إلى مطار الرئيس دونالد جيه ترامب

أعلن مطار بالم بيتش الدولي الواقع في جنوب ولاية فلوريدا تغيير اسمه رسميًا إلى مطار الرئيس دونالد جيه ترامب الدولي اعتبارًا من اليوم الخميس.

وأُزيلت لافتات المطار التي تحمل الاسم السابق، بينما يجري تركيب لافتات جديدة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وفي منشور على "فيسبوك"، قال مسئولو المطار "بما أن عملية تغيير المطار بالكامل لا تتم بين عشية وضحاها، ستلاحظون مزيجًا من تصميمنا الكلاسيكي وعناصر علامتنا التجارية الجديدة أثناء مروركم بمبنى المطار خلال الأسابيع القليلة القادمة".

وكانت طائرة "ترامب فورس وان"، وهي طائرة من طراز بوينج 757 تملكها مؤسسة ترامب، أول طائرة تصل إلى المطار باسمه الجديد في وقت مبكر من صباح اليوم، ومن بين ركابها إريك ترامب، نجل الرئيس الأمريكي. وتستخدم عائلة ترامب المطار بانتظام عند زيارة منزل الرئيس دونالد ترامب في مارألاجو بمدينة بالم بيتش المجاورة. وقد أُعيد تسمية جزء من الطريق المؤدي من المطار إلى منزل ترامب ليصبح شارع دونالد جيه. ترامب في وقت سابق من هذا العام.

ورغم أن تغيير الاسم دخل حيز التنفيذ اليوم، إلا أن رمز المطار المكون من ثلاثة أحرف سيتغير من PBI إلى DJT في 18 أغسطس القادم.

وكان حاكم فلوريدا رون دي سانتس قد وقع مطلع العام الجاري على قرار تغيير اسم المطار، ومن المتوقع أن تصل تكلفة ذلك إلى 5,5 ملايين دولار أمريكي.