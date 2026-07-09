قال الدكتور سمير صبري عضو مجلس النواب ومقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، إن مصر شهدت تغيرات اقتصادية كثيرة خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC" أن مصر اقتصاديا شهدت تحولا من الرأسمالية وحرية السوق قبل عام 1952 إلى الاشتراكية، ثم محاولات الانفتاح في عهدي السادات ومبارك، قائلا: "إحنا دولة تتكلم أننا اقتصاد سوق حر ولكن بعقلية الموظف الاشتراكي".

وذكر أن الصورة الذهنية للمستثمر تعرضت للظلم طوال فترات طويلة بسبب الدراما حتى جاءت الجمهورية الجديدة، متابعا: "إحنا فعلا في جمهورية جديدة، مش منشآت ومباني فقط، لكن أيضا عقلية وفكر".



وأوضح أن القيادة السياسية وجهت بضرورة التحول السريع نحو اقتصاد صناعي حقيقي وقاعدة اقتصادية قوية مدعومة بربط لوجستي شامل.

وأكد أن مشروعات الطرق والكباري كانت ضرورة حتمية لنقل البضائع والخامات وليست مجرد إنشاءات، قائلاً: "الناس دائما بتتكلم: إحنا كل حاجة كباري وطرق، مش هناكل طوب وزلط، بدأنا ناخد بالنا الطوب والزلط والإنشاءات عملت إيه".

ونوه أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية "الأوكتاجون" تضمنت مصارحة كبرى للشعب، مؤكدا أن تأمين الجهات السيادية في مكان واحد يهدف لمنع تكرار الانفلات أو المشكلات.

وأضاف أن هذا الاستقرار السياسي والأمني يمثل "المعطى الأول" لأي مستثمر دولي، يليه توفر البنية التحتية من طاقة وموانئ وطرق.

وأكد أن الإصلاح التشريعي وتنفيذه وسرعة التقاضي تمثل ركيزة مهمة للغاية لجذب رؤوس الأموال، قائلا إن المعوقات لا تزال موجودة، تتمثل بشكل رئيسي في البيروقراطية وعقلية الموظف الذي يعمل داخل نظام رأسمالي بفكر اشتراكي.