البرلمان الألماني يوافق على بناء محطات طاقة تعمل بالغاز لتعويض العجز

وافقت الغرفة الصغرى بالبرلمان الألماني، اليوم الخميس، على مشروع قانون لبناء محطات طاقة تعمل بالغاز الطبيعي على مدى السنوات الخمس المقبلة لضمان إمدادات الكهرباء، بينما تتخلى البلاد تدريجيًا عن الفحم وتتوسع في استخدام الطاقة المتجددة.

ووافق الائتلاف الحاكم المؤلف من المحافظين، والحزب الاشتراكي الديمقراطي على الخطة، فيما صوتت المعارضة ضدها.

وسيتحمل مستهلكو الكهرباء تكاليف دعم المحطات الجديدة عن طريق رسوم جديدة يتم فرضها اعتبارا من 2031، وعارض حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف الإجراء لهذه الأسباب، بينما قال حزب الخضر إنه سيجعل ألمانيا أكثر اعتمادا على الواردات.

ويتعين أن تتم إحالة مشروع القانون إلى الغرفة العليا للبرلمان للموافقة عليه.

ومن المقرر أن يتم طرح عطاء لإجمالي 11 جيجاوات العام الجاري لتكون الإمكانيات الجديدة مرتبطة بشبكة الكهرباء بحلول 2031 على أقصى تقدير.

وأكدت الحكومة خطط التوسع في الطاقة المتجددة، بحيث يكون 80% من توليد الطاقة على الأقل خاليًا من الانبعاثات بحلول 2030، مؤكدة تبني خطط لإغلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول 2038.