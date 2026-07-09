انخفاض أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أمريكا بأكثر من 5%

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انخفضت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من 5%، بعد أن رفعت شركة تشغيل خطوط أنابيب رئيسية على ساحل خليج المكسيك القيود المفروضة على نقل الغاز عبر شرق تكساس وجنوب غرب لويزيانا.

ويسمح هذا القرار بزيادة تدفق الإمدادات نحو الأسواق المتجهة شرقا، بما في ذلك موقع العقود القياسية الغاز في مدينة إيراث بولاية لويزيانا.

من ناحيتها، أعلنت شركة ناتشورال جاز بايبلاين كومباني أوف أمريكا لتشغيل أنابيب الغاز، توفير طاقات تشغيلية إضافية لنقل الغاز عبر محطات الضغط في مقاطعة مونتجومري بولاية تكساس وكاميرون باريش بولاية لويزيانا.

وجاء إعلان الشركة بعد أسبوعين من موافقة السلطات الفيدرالية الأمريكية لشركة "إن.جي.بي.إل"، على بدء تشغيل منشآت توسعات خط تكساس- لويزيانا اعتبارا من أول يوليو الحالي.

في الوقت نفسه قالت محطة فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال لوكالة بلومبرج للأنباء إنها تخطط لبدء "أعمال صيانة كبرى" يوم 10 يوليو، وهو ما يعني توفير كميات أكبر من الغاز للسوق المحلية ويزيد الضغط على الأسعار.

وجاء التراجع الجديد لأسعار الغاز بعد تقرير حكومي أظهر ارتفاع مخزونات الغاز المسال في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين.