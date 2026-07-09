تسجيل صوتي للمتهم بقتل حليف ترامب: اعترف لرفيق سكنه باستهداف تشارلي كيرك

كشف تسجيل صوتي عُرض في محكمة بولاية يوتا الأمريكية، اليوم الخميس، أن تايلر روبنسون، المتهم بقتل الناشط تشارلي كيرك، أخبر رفيق سكنه في اليوم التالي للحادثة بأنه "تمنى لو لم يفعلها".

وكان كيرك قد أُصيب برصاصة في رقبته أثناء إلقائه كلمة أمام حشد من الجمهور في جامعة ولاية يوتا.

وأدلى لانس تويجز، وهو شريك للمتهم روبنسون في السكن، بهذه التصريحات خلال مقابلة مسجلة مع ممثل الادعاء في 20 أبريل الماضي.

وعارض محامو الدفاع، الكشف العلني عن تصريحات تويجز، محذرين من أن الادعاء قد يصنفها كاعتراف يُضر بحق روبنسون في الحصول على محاكمة عادلة إذا ما تم بثها عبر وسائل الإعلام.

ويُواجه روبنسون تهمة القتل العمد، ولم يُدلِ بعد بأي إقرار بالذنب أو البراءة.

وكان قد سلّم نفسه للسلطات بعد يوم من الحادثة التي أودت بحياة كيرك، وهو حليف قريب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويُنسب إليه الفضل في حشد أصوات الشباب للحزب الجمهوري خلال انتخابات 2024.

وتشير أدلة النيابة إلى أن روبنسون ترك لتويجز رسالة اعترف فيها قائلاً: "سنحت لي الفرصة لتصفية تشارلي كيرك وسأنتهزها"، كما يُزعم أنه أرسل رسالة نصية إلى تويجز أوضح فيها أنه استهدف كيرك لأن "كراهيتي له بلغت ذروتها".