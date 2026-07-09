تجمع معارضو جهود الحكومة المجرية لعزل رئيس البلاد في مظاهرة بالعاصمة بودابست، اليوم الخميس، بعدما دعاهم رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، إلى الاحتجاج.

وشارك عدة آلاف في المظاهرة أمام المقر الرئاسي في قصر ساندور الفاخر بمنطقة القلعة في بودابست، إذ أعرب المتظاهرون عن دعمهم للرئيس تاماس سويوك، الذي توعدت حكومة يمين الوسط الجديدة بعزله من منصبه عبر تعديل دستوري.

وبعد هزيمته لأوربان في انتخابات كاسحة جرت في أبريل الماضي، أنهت 16 عاما من حكمه، اتخذ رئيس الوزراء المجري الجديد المؤيد لأوروبا بيتر ماجيار إجراءات لتفكيك ما يصفه بـ"مافيا" أوربان، من خلال إزاحة عدد كبير من السياسيين المعينين ورؤساء مؤسسات يُنظر إليهم على أنهم سهلوا ترسيخ نظام أوربان السلطوي.

يذكر أنه من شأن التعديل الدستوري، المقرر طرحه للتصويت الأسبوع المقبل، أن ينهي ولاية سويوك، كما سيحدد مددا زمنية لأعضاء البرلمان، ويُجري إصلاحات في السلطة القضائية، وينشئ هيئة جديدة مكلفة بالكشف عن الانتهاكات المالية المفترضة من جانب حكومة أوربان.

لكن أوربان وحزبه اليميني الشعبوي "فيدس"، الذي لطالما أُتهم بتفكيك المؤسسات الديمقراطية في المجر خلال فترة حكمه، أعلنا أن التحرك لعزل سويوك يمثل اعتداء على حكم القانون والمعايير الديمقراطية، وأنه بمثابة الخطوات الأولى نحو إقامة دكتاتورية.

ويرى ماجيار أن سويوك أخفق في الاضطلاع بدوره كرئيس، بعدما تقاعس عن الوقوف في وجه الخطوات المناهضة للديمقراطية التي اتخذتها حكومة أوربان.

وكان ماجيار قد تعهد مرارا أثناء الحملة الانتخابية بإقالة سويوك، ويعتبر أن امتلاك حزبه أغلبية الثلثين في البرلمان يشكل تفويضا صريحا من الناخبين للوفاء بهذا الوعد.