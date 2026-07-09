رئيس هيئة المحطات النووية: تركيب وعاء ضغط المفاعل الثاني يؤكد على أن الضبعة تسير بخطوات متسارعة

قال الدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، إن المشروع النووي المصري مهم للغاية لتوليد كهرباء نظيفة ومستقرة، ويساهم في زيادة قدرات الشبكة على توليد الحمل الأساسي، بما يدعم التوسع في إدخال الطاقات المتجددة.

وأضاف "حلمي" عبر برنامج "الاقتصاد 24”، على القناة الأولى، اليوم الخميس، أن القرار الاستراتيجي والهام الذي تم اتخاذه بشأن تنفيذ المشروع النووي، كانت في توقيتها ومحلها، موضحًا أن الاحتفال بتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية بالتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو يؤكد أن المشروع يسير بخطوات متسارعة.

وتابع أن الهيئة كانت احتفلت في نوفمبر الماضي بتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى، على أن يتم استكمال تركيب باقي الوحدات تباعًا، حتى يرى المشروع النور وفقًا للجدول المخطط له.

وأوضح أن المشروع يمثل أهمية كبيرة في ظل التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وتقلبات أسعار الغاز الطبيعي والوقود الأحفوري، مضيفًا أنه يدعم أمن الطاقة في مصر.

ولفت إلى أن أهمية المشروع لا تقتصر على قطاع الطاقة فقط، بل تمتد إلى الجوانب الاقتصادية وتدعيم القوى العاملة، لافتًا إلى أن المشروع يعمل به عشرات الآلاف من العمالة، وأن 80% منهم من العمالة المصرية الماهرة.

واستكمل أن توليد الكهرباء من الطاقة النووية يتميز بارتفاع معامل الإنتاجية، حيث تتجاوز نسبة إتاحة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أكثر من 90%، مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى، موضحًا أن المحطة النووية تعمل على مدار العام تقريبًا لتوفير طاقة ثابتة دون تقطع أو تذبذب.

وأردف أن توفير الحمل الأساسي من خلال الطاقة النووية يسهم في تسهيل ربط الطاقات المتجددة المخطط دخولها على الشبكة الكهربائية.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، فعاليات حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية، وذلك بمدينة الضبعة، في خطوة جديدة ضمن مراحل تنفيذ المشروع النووي السلمي المصري.

ويعد تركيب وعاء ضغط المفاعل من المراحل الهندسية الرئيسية في إنشاء الوحدة الثانية بالمحطة، حيث يمثل أحد المكونات الأساسية داخل المفاعل النووي، ويأتي ضمن الجدول الزمني لتنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.