رئيس لجنة الطاقة بالنواب: تركيب وعاء ضغط المفاعل بالوحدة الثانية في الضبعة خطوة مهمة لاستكمال المحطة ونقل الخبرات لمصر

قال طارق الملا رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن تركيب وعاء ضغط المفاعل بالوحدة الثانية في محطة الضبعة للطاقة النووية، يعتبر خطوة هامة في خطة تنفيذ واستكمال المحطة لإنتاج الكهرباء، ونقل الخبرات لمصر.

وأضاف "الملا" عبر برنامج "الاقتصاد 24”، على القناة الأولى، اليوم الخميس، إن هذه هي الاحتفالية الثانية بتركيب وعاء ضغط المفاعل، وهو ما يعطي مصداقية للشراكة مع الجانب الروسي والالتزام بالبرنامج الخاص باستكمال المحطة النووية، كما يؤكد اهتمام الدولة بتنويع مصادر الطاقة للوصول إلى مزيج الطاقة المناسب وفقًا لاستراتيجية الطاقة 2030.

وتابع أن هذا الاحتفال يمثل خطوة هامة للأمام، ويعبر عن نجاح الجانبين المصري والروسي في تحقيق الأهداف وفقًا للخطة الموضوعة لاستكمال المشروع.

وأوضح أن مشروعات بهذا الحجم، والتي تعد متقدمة في العلم والتكنولوجيا، تستوجب في البداية وجود إشراف وتشغيل من الجانب الروسي، ولكن كان هناك اهتمام من القيادة السياسية في الاتفاق بأن يكون هناك جزء هام من التكليف المصري، من خلال المشاركة ونقل الخبرات في إدارة هذا الصرح.

وأشار إلى أن مصر منذ أوائل الخمسينيات دخلت مجال المشروعات النووية، ولديها هيئات للطاقة النووية وعلماء في مجالات الطاقة النووية والذرة، بالإضافة إلى قوانين خاصة بإدارة هذه الكيانات والتوسع فيها.

وأكد أن جزءًا من أهمية المشروع لا يرتبط فقط بالإدارة والتوطين، ولكن أيضًا بتصنيع بعض المكونات ودخول الشركات المصرية الوطنية في تصنيع أجزاء من المحطة، سواء في الأوعية أو المنشآت.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، فعاليات حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة للطاقة النووية، وذلك بمدينة الضبعة، في خطوة جديدة ضمن مراحل تنفيذ المشروع النووي السلمي المصري.

ويعد تركيب وعاء ضغط المفاعل من المراحل الهندسية الرئيسية في إنشاء الوحدة الثانية بالمحطة، حيث يمثل أحد المكونات الأساسية داخل المفاعل النووي، ويأتي ضمن الجدول الزمني لتنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.