أبو ريدة يطالب كاف بزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري الأبطال والكونفيدرالية

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لزيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن المقترح يأتي في ضوء الإنجازات التي حققتها المنتخبات الأفريقية خلال بطولة كأس العالم 2026، وما عكسه ذلك من التطور الكبير الذي تشهده الكرة الأفريقية على المستويين الفني والتنافسي.

ويتضمن المقترح منح كل اتحاد عضو في "كاف" مقعدًا إضافيًا في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية، على أن يتم توزيع هذه المقاعد وفقًا لمعايير التصنيف واللوائح المعتمدة لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وبحسب المقترح، قد ترتفع حصة بعض الاتحادات، وفقًا للتصنيف القاري، إلى ثلاثة أندية في دوري أبطال أفريقيا وثلاثة أندية في كأس الكونفيدرالية، مع انطلاق مشاركة الأندية الإضافية من الأدوار التمهيدية للبطولتين.