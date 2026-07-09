نشأت الديهي: فرحة أداء المنتخب المصري في كأس العالم غلفتها أحزان الخروج غير المستحق

• حلمي النمنم: المنتصر الحقيقي هو مصر.. المنتخب أصبح رقمًا صعبًا وحديث العالم

أشاد الإعلامي نشأت الديهي بأداء المنتخب المصري الأول لكرة القدم خلال مشواره في بطولة كأس العالم، قائلاً إن المشهد يأتي في أجواء كروية استثنائية جمعت بين فرحة الأداء غير المتوقع وتحقيق أحلام تاريخية، وبين حالة من الحزن بسبب الخروج من البطولة.

وأضاف "الديهي" عبر برنامجه "المشهد" على قناة "TEN”، أمس الأربعاء، أن الفرحة التي عاشها المصريون غلفتها أحزان قاتمة بسبب الشعور بالظلم والخروج غير المستحق، بعد الخسارة أمام الأرجنتين، مؤكدًا على أن المنتخب خرج مرفوع الرأس، وأن التهنئة واجبة للاعبين وللشعب المصري، قائلًا إن المنتخب “كانوا أبطالًا”.

ومن جانبه، أكد الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، على أن أداء المنتخب الوطني يمثل نقلة كبيرة، موضحًا أن طموحات المصريين منذ عام 1934 كانت تقتصر على مجرد المشاركة في كأس العالم، إلا أن المنتخب هذه المرة أصبح رقمًا صعبًا في البطولة.

وتابع "النمنم" أن المنتخب لم يخرج خاسرًا، بل كان المنتصر الحقيقي هو مصر، بعدما حصد احترام العالم وتعاطفه، وأصبح حديث وسائل الإعلام العالمية بفضل الأداء القوي الذي ظهر بها الفريق.

وأشار إلى أن حسام حسن المدرب، الفني للمنتخب، قدم صورة مشرفة خلال البطولة، خاصة مع رفعه شعار رفض التمييز، بعد شعوره بالظلم خلال مباراة الأرجنتين، مردفًا أن المنتخب أصبح “رقمًا دوليًا كبيرًا” بما قدمه من مستوى مميز.

وأردف أن حالة الحشد الشعبي والوطني خلف المنتخب، سواء داخل مصر أو خارجها، كانت غير مسبوقة، وشبهها بحالة الحشد الوطني خلال أحداث 30 يونيو، مستكملاً أن الدعم العربي الكبير للمنتخب كان مشهدًا “بديعًا وجميلًا”.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لأبطال منتخب مصر، على الأداء المشرف الذي قدموه، في بطولة كأس العالم 2026، وغادر المنتخب الوطني بطولة كأس العالم 2026، من الدور الـ 16، بعد الهزيمة أمام الأرجنتين، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت على ملعب أتلانتا، في الولايات المتحدة الأمريكية.