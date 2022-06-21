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بدأت الولايات المتحدة، شن ضربات على مواقع في إيران تنفيذًا لتلويح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأظهرت مشاهد على الإنترنت، لقطات من الغارات الأمريكية على إيران.

وأفاد التلفزيون الإيراني، بسماع دوي 3 انفجارات في محيط قرية طاهرويي بمدينة سيريك جنوبي البلاد، مع دوي انفجارين في جزيرة أبو موسى جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة مهر، بسماع دوي انفجارات في محافظة بوشهر جنوبي إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء الأربعاء، بدء شن ضربات على إيران.

وقالت القيادة المركزية عبر حسابها على منصة إكس: «بناءً على توجيهات القائد العام، بدأت قوات القيادة المركزية الأمريكية في شن ضربات إضافية ضد إيران».

وأضافت القيادة أن الهدف من هذه الضربات هو زيادة تقويض قدرة إيران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وتابعت: «تحمّل الولايات المتحدة إيران المسؤولية عن أعمال العدوان الأخيرة وغير المبررة التي استهدفت حركة الملاحة التجارية والأطقم المدنية التي تبحر بحرية في ممر مائي دولي حيوي».