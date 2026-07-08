تونس توقع اتفاق قرض بقيمة 312 مليون دولار مع صندوق النقد العربي

وقعت تونس وصندوق النقد العربي، اتفاقا أوليا لقرض بقيمة 312 مليون دولار أمريكي لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي لتونس.

وقال البنك المركزي التونسي، في بيان على موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، إن القرض سيصرف على ثلاث دفعات ويسدد على فترة تمتد لسبع سنوات لكل شريحة، مع فترة إمهال مدتها ثلاث سنوات ونصف.

وتعمل تونس، على تعبئة موارد خارجية بديلة منذ تعطل مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي حول حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار تم الاتفاق بشأنها رسميا في أكتوبر 2023.

وأفاد البنك، بأن القرض سيساهم في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعم استدامة التوازنات المالية والخارجية للبلاد.

وتأسس صندوق النقد العربي، منذ عام 1976 وهو يضم 22 دولة عربية ومقره أبو ظبي، ويهدف بالخصوص إلى تطوير الأسواق المالية العربية وتصحيح الاختلال في موازين المدفوعات للدول الأعضاء وإرساء السياسات وأساليب التعاون النقدي العربي.