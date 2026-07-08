القبض على شخصين بتهمة تعريض حياتهما وآخرين للخطر في الدقهلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخصين؛ لاتهامهما بتعريض حياتهما وحياة الآخرين للخطر، بعد أدائهما حركات استعراضية بدراجة نارية في الدقهلية.

ويأتي ذلك في إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان يستقلان دراجة نارية، ويقومان بأداء حركات استعراضية، معرضين حياتهما وحياة المواطنين للخطر بالدقهلية.

وأمكن من خلال فحص الفيديو، تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (مقيمان بدائرة قسم شرطة أول المنصورة)، والدراجة النارية المستخدمة، "ملك وقيادة أحدهما، ولا تحمل ثمة تراخيص، وبدون لوحات معدنية".

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه منذ 5 أيام، بقصد المزاح.

فيما تم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية.