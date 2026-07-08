عمدة نيويورك: مصر تعرضت للسرقة أمام الأرجنتين

أكد زهران ممداني، عمدة نيويورك الأمريكية، أن منتخب مصر تعرض للسرقة، خلال مباراته أمام الأرجنتين، التي أُقيمت لحساب منافسات بطولة كأس العالم 2026.

وشهدت مباراة مصر والأرجنتين العديد من القرارات التحكيمية الجدلية، التي صبت معظمها في صالح راقصي التانجو، وأهلته إلى ربع نهائي كأس العالم 2026.

وعقد زهران ممداني مؤتمرًا جماهيريًا اليوم، الأربعاء، للحديث عن تطبيق برنامج جديد لتسريع الحافلات، في ولاية نيويورك، وشهد تطرقه للحديث عن الأخطاء التحكيمية في مباراة مصر والأرجنتين.

وقال زهران ممداني في تصريحات خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم، الأربعاء: "توفير الوقت في وسائل النقل يعني أشياء كثيرة، يعني تناول الإفطار مع عائلتك، والوصول إلى المنزل في وقت النوم".

وأضاف: "يعني أيضًا.. الحصول على الوقت الكافي لتتفق مع أصدقائك على أن منتخب مصر تعرض للسرقة بالأمس أمام الأرجنتين"، قبل أن يكمل: "الأهم من ذلك كله، يعني عودة الوقت إلى سكان نيويورك الذين لا يملكون منه ما يكفي".

وغادر منتخب مصر بطولة كأس العالم 2026، من الدور ثمن النهائي، بعد الهزيمة أمام الأرجنتين، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، الثلاثاء، على ملعب أتلانتا.