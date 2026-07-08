تامر أمين: الهزيمة بشرف وكفاح ونزاهة أفضل من انتصار تحيط به الشبهات

قال الإعلامي تامر أمين، عن خسارة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام الأرجنتين في دور الـ16 ببطولة كأس العالم، إن الهزيمة مؤلمة، لكنها جاءت بعد أداء مشرف جعل المنتخب يحظى باحترام الجماهير داخل مصر وخارجها.

وأضاف "أمين"، عبر برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، اليوم الأربعاء، أن الجميع عاش حالة من عدم التصديق بعد الأداء القوي وتقدم المنتخب المصري خلال الـ80 دقيقة من المباراة، قبل أن يتحول الحلم في لحظات إلى "كابوس"، قائلًا: "رُبَّ خاسر كسب احترام العالم بشرف، ورُبَّ منتصر خسر احترام العالم".

وأكد أن الهزيمة بشرف وكفاح ونزاهة أفضل من انتصار تحيط به الشبهات، قائلًا إنه لا يقبل الفوز إذا كان قائمًا على "التحيز أو العنصرية أو المجاملات أو الاستثمارات أو الرعاة"، مضيفًا أن المثل المصري "يا بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم" ينطبق على ما حدث في المباراة.

وأشار إلى أن منتخب مصر رغم خسارته خرج في نظر العالم بطلًا ومستحقًا للإشادة، بينما تعرض المنتخب الأرجنتيني، إلى جانب قائده اللاعب ليونيل ميسي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، وحكم المباراة الفرنسي فرانسوا ليتكسير، لانتقادات واسعة بسبب القرارات التحكيمية التي صاحبت اللقاء.

ووجه رسالة إلى الجماهير المصرية، مطالبًا إياها بعدم الحزن أو الانكسار، مشيدًا بآلاف المصريين الذين احتشدوا أمام مقر إقامة بعثة المنتخب عقب المباراة، واستقبلوا اللاعبين بالتصفيق والهتافات، مرددين: "ارفع رأسك فوق.. أنت مصري" و"رجالة رجالة"، في مشهد اعتبره رسالة تقدير للاعبين.

وانتقد ما وصفه بـ"المبالغة في تدليل النجوم"، متسائلًا عن الحاجة إلى مجاملة "ميسي"، رغم أنه حقق معظم الألقاب والإنجازات في مسيرته، معتبرًا أن ذلك "غير مبرر"، مردفًا: "كرهتونا فيه وخنقتونا من كتر التدليل للنجوم، هو ميسي الأسطورة محتاج يتجامل؟! ما أهو واخد كل حاجة، واخد كأس العالم النسخة الماضية، أخد كل حاجة وقفل اللعبة، لسه محتاج يتجامل؟! مش معقولة".

وأثار تساؤلات حول ردود فعل "إنفانتينو" خلال المباراة، قائلًا إن تعبيرات وجهه عقب تسجيل مصر هدفًا، ثم بعد إهدار "ميسي" ركلة جزاء، لا تتفق مع الحياد المفترض لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لأبطال منتخب مصر، على الأداء المشرف الذي قدموه، في بطولة كأس العالم 2026، وغادر المنتخب الوطني بطولة كأس العالم 2026، من الدور الـ 16، بعد الهزيمة أمام الأرجنتين، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أُقيمت على ملعب أتلانتا، في الولايات المتحدة الأمريكية.