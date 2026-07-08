شكوى ضد إنفانتينو أمام لجنة الأخلاقيات بالأولمبية الدولية

أعلنت منظمة فير سكوير الحقوقية، الأربعاء، تقدمها بشكوى إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة الأولمبية الدولية ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، متهمةً إياه بـ"تكرار انتهاك مبدأ الحياد السياسي".

وتستند الشكوى إلى عضوية إنفانتينو في اللجنة الأولمبية الدولية، والتي تلزمه، وفقًا للميثاق الأولمبي، بالعمل باستقلالية بعيدًا عن المصالح السياسية والتجارية. وترى المنظمة أن علاقته الوثيقة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب تثير تساؤلات بشأن التزامه بهذا المبدأ، خاصة في ظل استضافة الولايات المتحدة لبطولة كأس العالم 2026.

وأشارت المنظمة – حسبما نقلت صحيفة "ليكيب الفرنسية - إلى مشاركة إنفانتينو في فعالية نظمها ترامب خلال فبراير الماضي، وظهوره مرتديًا قبعة تحمل شعار "USA" وعبارة "45-47"، في إشارة إلى ولايتي الرئيس الأمريكي.

وكان متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية قد قلل في وقت سابق من الجدل المثار، مؤكدًا أن فيفا يدعم برامج لتطوير الرياضة في غزة وفلسطين من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرياضية والمبادرات التعليمية ومشروعات التطوير.

وفي سياق متصل، تناولت رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية، كيرستي كوفنتري، الثلاثاء، الجدل المتعلق بما عُرف بـ"قضية بالوجون"، والتي شهدت رفع إيقاف اللاعب الأمريكي قبل مواجهة بلجيكا في دور الـ16، عقب اتصال من ترامب بإنفانتينو. وأوضحت أنها، حتى الآن، لا تعلم بوصول أي شكوى رسمية إلى لجنة الأخلاقيات بشأن هذه الواقعة، مؤكدة أن اللجنة ستنظر في أي شكوى إذا قُدمت إليها.

وكان إنفانتينو قد منح ترامب "جائزة فيفا للسلام" في ديسمبر 2025، وهو ما دفع منظمة "فير سكوير" آنذاك إلى تقديم شكوى مماثلة إلى لجنة الأخلاقيات في فيفا، بدعم من 50 عضوًا في البرلمان الأوروبي والاتحاد النرويجي لكرة القدم. وأوضحت المنظمة أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي مؤشر على فتح تحقيق رسمي في تلك الشكوى.