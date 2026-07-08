 ترامب: لا أتوقع نشوب صراع جديد في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: لا أتوقع نشوب صراع جديد في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام

وكالات
نشر في: الأربعاء 8 يوليه 2026 - 5:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يوليه 2026 - 5:33 م

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه لا يتوقع نشوب أي صراع جديد في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ترامب للصحفيين على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنقرة، ردًا على سؤال حول إمكانية استئناف الصراع: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث. إذا تم التوصل إلى اتفاق، ستكون روسيا سعيدة للغاية، وستمارس أمور أخرى"، وفق وكالة سبوتنيك.

وذكر أنه "(سيلتقي مع بوتين وزيلينسكي) وسيحدث شيء إيجابي، أعتقد، وآمل، أن يحدث ذلك قريبًا".

واستبعد ترامب تزويد كييف بصواريخ "باتريوت"، موضحًا: "ليس لدينا الكثير منها، نحن أنفسنا بحاجة إليها".

وأضاف: "الولايات المتحدة حصلت على حصة من الأراضي في أوكرانيا بعد صفقة موارد معدنية مع كييف".

وحول ما إذا كان لا يستبعد دورًا أمريكيًا في إغلاق المجال الجوي فوق أوكرانيا كضمانة أمنية، أجاب: "إذا كان ذلك ضروريًا، نعم".

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