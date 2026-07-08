ترامب: أمريكا ستمنح ترخيصا لتصنيع أنظمة باتريوت خارج البلاد لصالح أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستمنح ترخيصا يسمح بتصنيع أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" خارج أراضيها لصالح أوكرانيا، وذلك لمساعدتها في مواجهة روسيا.

وتشكل هذه الخطوة مكسبا كبيرا لصالح أوكرانيا التي باتت في أمس الحاجة إلى هذه التكنولوجيا في الحرب التي دخلت عامها الخامس.

وأدلى ترامب بالتصريح خلال لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتركيا، وأشاد به باعتباره "أنجز عملا رائعا" و"كان مؤثرا" للغاية في الحرب.

وأضاف ترامب: "سنمنحهم الحق في تصنيع أنظمة باتريوت. وسنريهم كيفية تصنيعها".

ويسعى زيلينسكي منذ أمد طويل إلى الحصول على المزيد من أنظمة الدفاع المكلفة التي يستغرق تصنيعها وقتا طويلا. وضغط من أجل منح أوكرانيا ترخيصا لصنع هذه التكنولوجيا.