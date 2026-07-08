العواصف الرعدية تهدد مواجهة إنجلترا والنرويج في ربع نهائي المونديال

قد تتأثر مباراة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره النرويجي في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026 بالأحوال الجوية المتوقعة في مدينة ميامي الأمريكية، وسط توقعات بهطول عواصف رعدية بالتزامن مع موعد انطلاق اللقاء.

ووفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يتعين على حكم المباراة إيقاف اللعب فور رصد صواعق برق ضمن نطاق يبلغ 13 كيلومترًا من محيط الملعب، حفاظًا على سلامة اللاعبين والجماهير.

وتنص اللوائح أيضًا على أن أي ضربة برق جديدة داخل منطقة الأمان تؤدي إلى بدء فترة انتظار جديدة مدتها 30 دقيقة، وهو ما قد يتسبب في تأخير انطلاق المباراة أو تعليقها لفترات طويلة إذا استمرت الأحوال الجوية السيئة.

وتترقب الجماهير قرار مسؤولي المباراة وفقًا للتطورات المناخية، في ظل إمكانية تأثر أحد أبرز لقاءات الدور ربع النهائي بإجراءات السلامة التي يفرضها فيفا.