ترامب: إيران تنتهك الاتفاق يوميا ولا أعلم هل سنتوصل إلى اتفاق معها أم لا

ترامب: بإمكان المفاوضين مواصلة المحادثات مع إيران وسنرى ما سيحدث

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار يوميًا، متهمًا المسئولين الإيرانيين بـ«الغش والكذب وقتل الناس على مدار 47 عامًا».

وجدد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، انتقاده لنظرائه الأمريكيين والذين قال إنهم لم يفعلوا شيئًا حيال الملف الإيراني.

وأشار إلى أن الاتفاق النووي الذي عقده الرئيس الأسبق باراك أوباما، مع إيران «أحد أسوأ الأمور المأساوية» التي حدثت.

ونوه أن الاتفاق النووي أدى إلى تدهور الأوضاع، مضيفًا: «أوباما اختار الدولة الخاطئة، والاتفاق سيئ لأنه تسبب في كثير من المحن والصعوبات بمنطقة الشرق الأوسط».

وفي المقابل، وصف الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا مع طهران بأنه «حائط سد أمام امتلاك إيران لسلاح نووي».

ولفت إلى أنه لا يعلم عما إذا ستتوصل واشنطن إلى اتفاق نهائي مع إيران أم لا، مؤكدًا الحرص على عدم امتلاك طهران سلاح نووي.

وذكر أن المفاوضين الأمريكيين بإمكانهم مواصلة المحادثات مع إيران، معقبًا: «اخترت أفضل شخصيتين لدي للمفاوضات، وهما: جاريد كوشنر، وستيف وسيتكوف، وسنرى ما سيحدث، لكن إيران أساءت التصرف لمدة 47 عامًا، فقد قتلت جنودنا والناس في الشرق الأوسط وكل مكان».