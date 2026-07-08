ألمانيا تعرض سفنا ومقاتلات لتعزيز دفاعات الناتو لتعويض تقليص الدور الأمريكي

عرضت ألمانيا على حلف شمال الأطلسي (الناتو) توفير سفن حربية وطائرات مقاتلة وأنظمة أسلحة غير مأهولة لتعويض بعض القدرات العسكرية التي كانت الولايات المتحدة تضمنها سابقًا في أوروبا.

وبحسب معلومات حصلت عليها (د ب أ)، يتعلق الأمر بتعهدات عسكرية تخص منطقتين دفاعيتين ضمن أراضي الحلف، وهما المنطقة الشمالية الغربية، التي تقع تحت مسؤولية مقر القيادة في نورفولك، والمنطقة الجنوبية الشرقية، التي يشرف عليها مقر القيادة في نابولي.

ووفقًا للمعلومات، تعتزم ألمانيا تخصيص فرقاطة من طراز "إف 125" لكل من المنطقتين الدفاعيتين، على أن تُزوَّد الفرقاطة المخصصة للمنطقة الجنوبية الشرقية بمنظومة الدفاع الجوي "إيريس-تي". ويصف الجيش الألماني الفرقاطات فئة "بادن-فورتمبرج" بأنها من أكثر السفن الحربية تطورًا من الناحية التكنولوجية، وتُستخدم في مهام مراقبة المناطق البحرية، وفرض حظر بحري، ومكافحة القرصنة.

كما تعتزم ألمانيا تخصيص طائرتين للاستطلاع البحري بعيد المدى من طراز "بي-8 بوسيدون" للمنطقة الجنوبية الشرقية. وتُجهَّز هاتان الطائرتان بأنظمة رادار، وأجهزة استشعار صوتية، ومنظومات بصرية عالية الدقة، كما تمتلكان القدرة على مكافحة الغواصات. وإضافة إلى ذلك، ستوفر ألمانيا ثماني طائرات مقاتلة إضافية من طراز يوروفايتر للمنطقة الشمالية الغربية التابعة للحلف.

ويشمل العرض الألماني أيضًا توفير طراد من طراز "كيه 130" مخصص لمراقبة المناطق البحرية القريبة من السواحل، إلى جانب خمس طائرات مسيّرة من طراز "هيرون تي بي"، وطائرتين مسيّرتين قتاليتين من إنتاج الولايات المتحدة.

وكان الجيش الألماني قد طلب في يناير الماضي ثماني طائرات مسيّرة من طراز "إم كيو-9 بي" من شركة جنرال أتوميكس الأمريكية. ووفقًا للمعلومات، ستُستخدم هذه الطائرات غير المأهولة أساسًا في المهام البحرية، وستدخل الخدمة لدى سلاح الطيران البحري، على أن تتسلم البحرية الألمانية أولى هذه الطائرات اعتبارًا من عام 2028. كما لا تزال المناقشات جارية بشأن توفير سفينتي تزود بالوقود لصالح القوات البحرية.

وكانت الولايات المتحدة قد قررت تقليص القدرات العسكرية التي تضعها في حالة جاهزية ضمن قيادة حلف الناتو لأغراض الردع والدفاع، وذلك في إطار ما يُعرف بـ"نموذج قوات الناتو"، الذي يحدد إسهام كل دولة عضو من حيث القوات والقدرات العسكرية، والمدة الزمنية المطلوبة لجاهزيتها.

كما أعلنت واشنطن عزمها سحب عدة آلاف من جنودها المتمركزين في ألمانيا، وألغت أيضًا خطة كان متفقًا عليها سابقًا لنشر أسلحة متوسطة المدى هناك.