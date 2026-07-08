زعيمة اليمين الفرنسي المتشدد مارين لوبان تعلن عزمها الترشح للانتخابات الرئاسية

أعلنت زعيمة اليمين الفرنسي المتشدد مارين لوبان عزمها الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية مع رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا، وذلك في أول ظهور مشترك لهما في الحملة الانتخابية اليوم الأربعاء، بعد يوم من إدانتها في قضية احتيال.

وأيدت محكمة استئناف في باريس إدانة لوبان باختلاس أموال عامة، لكنها خففت عقوبتها إلى الخضوع للإقامة الجبرية لمدة عام مع ارتداء سوار إلكتروني.

وخففت المحكمة أيضا مدة منعها من الترشح للمناصب العامة من خمس سنوات إلى 15 شهرا، مشيرة إلى أن فترة عدم أهليتها للترشح قد انتهت بالفعل.

وأدلت لوبان بالإعلان ترشحها، اليوم الأربعاء، في مدينة لا فليش، الواقعة غربي فرنسا.

وجددت تأكيدها أنها ستطعن في الحكم الذي صدر، أمس الثلاثاء، وأنها تعتبر نفسها بريئة. وأضافت أن على الناخبين أن يحكموا بأنفسهم على ما يرونه في هذا الحكم.

تابعت لوبان: "أعتقد أنهم يدركون تماما أن الأفعال التي نُتهم بها لا تبرر بأي حال من الأحوال الإدانة الجنائية."

وقال بارديلا، الذي كان كثيرون يعتبرونه بالفعل المرشح الرئاسي لحزب التجمع الوطني، في أول رد فعل له إنه سعيد بأن لوبان ستخوض السباق الانتخابي.

وأضاف: "لذلك نحن سعداء بهذا الأمر، وبطبيعة الحال سنواصل العمل جنبا إلى جنب، كما فعلنا دائما."