سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وجهت مؤسسة "نداء هند - hinds call" الفلسطينية الشكر للدولة المصرية على إدخال الفرحة إلى فلسطين، قائلة: "شعبين صاروا واحد".

وقالت، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام": "من بين أنقاض غزة، شكرا يا مصر على إدخال الفرحة إلى فلسطين".

وأشادت بأداء المنتخب في كأس العالم، قائلة: "وحدتنا، جمعتنا، فرحتونا في غزة وفي كل فلسطين تحت أصعب الظروف".

واستعرض الفيديو دعم الشعب الفلسطيني المطلق للمنتخب المصري في مبارياته بالمونديال، مضيفا: "أيا ما كانت النتيجة راح نكون مع مصر قلبا وقالبا".

وكان الكابتن حسام حسن قد رفع العلم الفلسطيني بجوار العلم المصري عقب انتصار الفراعنة في مباراتهم ضد أستراليا، والتي أهلتهم للدور الـ16 في البطولة، وأهدى الفوز أيضا مناصفة إلى فلسطين والقاهرة.

وشاركت الجماهير الفلسطينية، خصوصا من داخل قطاع غزة، في تشجيع المنتخب المصري خلال مشاركته بالمونديال الحالي.

وخرج المنتخب المصري أمس من المونديال عقب خسارته أمام الأرجنتين، حامل اللقب السابق، بعد أن قدم مباراة مميزة.