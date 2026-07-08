مصدر لرويترز: هيجسيث ألغي اجتماعا مع نتنياهو بشأن بيع مقاتلات إف-35 لتركيا

قال مصدر إسرائيلي لوكالة «رويترز» إن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، ألغى اجتماعا كان مقررا اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث البيع المحتمل لطائرات مقاتلة من طراز إف-35 لتركيا.

ومن المرجح أن تثير أي صفقة من هذا النوع استياء المسولين الإسرائيليين.

وذكر المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر، أن هيجسيث، كان من المقرر أن يلتقي أيضا بوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خلال زيارة لإسرائيل، وأن المحادثات كانت ستتطرق كذلك إلى مسألة حرب إيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء إن مذكرة التفاهم التي وُقعت لإنهاء الصراع، الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل بهجمات على إيران، «انتهت»، مضيفا أنه لا يرغب في التعامل مع طهران.

ولم تقدم السفارة الأمريكية في إسرائيل أي تعليق بعد بشأن الاجتماعات التي كان من المقرر أن يعقدها هيجسيث.

ودأبت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، على انتقاد العمليات الإسرائيلية في غزة ولبنان وسوريا، واتهمت إسرائيل مرارا بمحاولة تقويض اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران الذي توسطت فيه باكستان.

وفي مقابلة مع شبكة «سي.إن.إن»، أمس الثلاثاء، قال نتنياهو إنه عارض بيع طائرات إف-35 لتركيا، وإنه أوضح معارضته هذه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال نتنياهو لسي.إن.إن: «سيؤدي ذلك إلى اختلال ميزان القوى في الشرق الأوسط لأن تركيا لديها طموحات عدائية».

وأعلن ترامب، الذي يحضر قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا، أمس الثلاثاء، أنه سيرفع عقوبات أمريكية فرضت على أنقرة، بسبب شرائها صواريخ دفاع جوي روسية في 2019.

وأبدى استعدادا لبيع مقاتلات إف-35 لتركيا، وهي خطوة من المرجح أن تواجه معارضة شديدة في الكونجرس وكذلك في إسرائيل.

وتدهورت العلاقات بين واشنطن وأنقرة بشكل حاد، بسبب حصول تركيا على نظام إس-400 الروسي، مما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على شركة دفاع تركية كبرى، واستبعاد أنقرة من برنامج الطائرات المقاتلة إف-35.

وتحسنت العلاقات بشكل ملحوظ منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025، لكن مبيعات الطائرات لا تزال محظورة بموجب القانون الأمريكي.