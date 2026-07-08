مسئول إيراني: إصابة شخص وأضرار في ميناء سيريك جراء الهجوم الأمريكي

قال مدير موانئ وإدارة الملاحة شرق محافظة هرمزجان الإيرانية، حميد رضا محمد حسيني تختي، إن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، أسفر عن إصابة شخص واحد فقط.

وأفادت وكالة أنباء «تسنيم»، التابعة للحرس الثوري، بأن العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ألحق ضررًا بالممتلكات العامة في ميناء سيريك.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت اليوم الأربعاء، بعد أن شنت الولايات المتحدة موجة من الضربات العسكرية على الجمهورية الإسلامية، ردا على هجمات استهدفت ناقلات في مضيق هرمز.

وفي أحدث انتكاسة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، قال الحرس الثوري إنه نفذ عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد مواقع عسكرية أمريكية رئيسية في بندر سلمان و«المنطقة البحرية الخامسة في البحرين» وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، ‌وأسقط طائرة أمريكية مسيرة من طراز إم.كيو.9 كانت تحاول التدخل في العملية.

وقال مسئولون إن صفارات الإنذار دوت في البحرين والكويت للتحذير من هجمات جوية. وأعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات «معادية» بالصواريخ والطائرات المسيرة.