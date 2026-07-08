ناقلات القطرية تؤكد إصابة الركيات بمقذوف في مضيق هرمز

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أكدت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات»، ‌اليوم الأربعاء، أن ناقلة الغاز الطبيعي المسال «الركيات» تعرضت لإصابة بمقذوف خلال إبحارها في مضيق هرمز، أمس.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، قالت الشركة في إفصاح لبورصة قطر، إنه لم يُصب أي من أفراد ‌الطاقم بأذى، كما لم يسفر الحادث عن أي تأثيرات بيئية.

وأثار استهداف ناقلة الغاز المسال القطرية «الركيات» قرب مدخل مضيق هرمز ردود فعل قطرية وخليجية وأمريكية، إذ استدعت الدوحة نائب السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج، بينما أعلنت الولايات المتحدة إلغاء ترخيص كان يسمح مؤقتا بإنتاج النفط الإيراني وبيعه وتوريده.

والأربعاء، جدد مجلس الوزراء القطري إدانة الدوحة واستنكارها لاستهداف الناقلة القطرية «الركيات» أثناء عبورها قرب مضيق هرمز، وطالب إيران بوقف هذه الممارسات الخطيرة، معربا عن الاحتفاظ بحق اتخاذ ما تراه دولة قطر مناسبا لحماية مصالحها.

في المقابل، قالت الخارجية الإيرانية إنها تأسف لاتهامات قطر «بشأن حادثة مزعومة استهدفت سفينة تابعة لها في مضيق هرمز».

واعتبرت الخارجية أن «سلوك بعض السفن في هرمز يعرّض الملاحة للخطر ويجعل الممر غير آمن ويعرقل جهودنا لتسهيل العبور».

وقالت إن البند 5 من مذكرة التفاهم يُلزم طهران باتخاذ تدابير لإدارة مضيق هرمز مستقبلا، وتوفير خدمات بحرية.