ضبط طالب ووالده لقيادته سيارة فان معرضا حياته والمواطنين للخطر بالجيزة

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على طالب ووالده لقيادته سيارة "فان" معرضا حياته والمواطنين للخطر بالجيزة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأطفال بقيادة سيارة "فان" بالجيزة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "منتهية التراخيص" وقائدها وقت ارتكاب الواقعة (طالب "15 عاما " وبرفقته والده (مالك السيارة) مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبمواجهة الأخير أقر بقيام نجله بقيادة السيارة بتاريخ 3 يوليو الجاري بدلا منه لشعوره بحالة إعياء مفاجئ.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.