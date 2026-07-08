في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن مخاطر أشعة الشمس على الجلد، لا تحظى الأضرار التي قد تلحق بالعينين بالقدر نفسه من الاهتمام؛ إذ يتعامل كثيرون مع النظارة الشمسية على أنها مجرد إكسسوار، على الرغم من دورها المهم في حماية العين، فبجانب دورها في تقليل سطوع أشعة الشمس أو تحسين الرؤية في الأيام المشمسة، تساعد النظارات الشمسية أيضا على حماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية، التي قد تتسبب في أضرار تتراكم بمرور الوقت.

وفي هذا التقرير، نستعرض تأثير أشعة الشمس على العين، ومخاطر اختيار نظارة شمسية غير مناسبة، وكيفية اختيار النظارة الصحيحة، وفقا لما ورد عن "كليفلاند كلينك"، والأكاديمية الأمريكية لطب العيون، إلى جانب دراسة منشورة في مجلة "Nature" العلمية.

كيف تؤثر أشعة الشمس على العين؟



يؤكد الأطباء أن التعرض المتكرر للأشعة فوق البنفسجية يزيد من خطر الإصابة بعدد من أمراض العين، ومن بينها إعتام عدسة العين، وبعض أنواع سرطانات الجلد التي تصيب الجفون، وزيادة خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر.

كما أن التعرض المكثف للأشعة فوق البنفسجية خلال فترة قصيرة قد يؤدي أيضا إلى الإصابة بالتهاب القرنية الضوئي، متسببا في أعراض مثل الألم، واحمرار العينين، والحساسية الشديدة للضوء، والشعور بوجود جسم غريب داخل العين.

العدسات الداكنة ليست دليلا على الحماية



رغم الاعتقاد الشائع بأن العدسات الداكنة توفر حماية أفضل، إلا أن لون العدسة لا يعكس قدرتها على حجب الأشعة فوق البنفسجية؛ لأنها قد تكون العدسة داكنة لكنها لا تمنع مرور هذه الأشعة الضارة، لذا يجب التأكد جيدا من المواصفات المكتوبة على النظارة، بالإضافة إلى الانتباه إلى أن مقدار جودة الحماية لا يرتبط بسعر النظارة أو العلامة التجارية، بل بقدرتها على حجب الأشعة فوق البنفسجية بالكامل.

هل يمكن أن تكون النظارة الرديئة أكثر ضررا؟



تشير الأبحاث إلى أن النظارات الشمسية التي لا توفر حماية كافية من الأشعة فوق البنفسجية قد تكون أكثر ضررا من عدم ارتداء النظارة في بعض الحالات، إذ إن ارتداءها قد يسمح بوصول كمية أكبر من الأشعة فوق البنفسجية إلى العين مقارنة بعدم ارتدائها، والسبب وراء ذلك لا يرتبط فقط باتساع حدقة العين كما كان يُعتقد سابقا، ولكن الخطورة تكمن في أن ارتداء النظارة الداكنة يقلل من الاستجابة الطبيعية لتضييق فتحة العين عند التعرض للضوء الساطع، فتزيد كمية الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى العين إذا كانت العدسات رديئة ولا تحجبها بصورة كافية.

كيف تختار النظارة الشمسية المناسبة؟



ينصح بالتأكد من توافر بعض المواصفات في النظارة قبل شرائها، ومن أبرزها:

- اختيار نظارة تحمل عبارة "100% UV Protection" أو "UV400".

- عدم الاعتماد على لون العدسات أو شدة سوادها كمؤشر على مستوى الحماية.

- اختيار نظارة ذات إطار يساعد على تغطية العينين جيدا؛ للحد من دخول الأشعة من الجوانب.

- شراء النظارات من محلات أو علامات تجارية موثوقة.