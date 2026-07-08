 الجيش الكويتي: لا أضرار أو إصابات جراء اعتراض صاروخين و13 مسيرة اخترقت مجالنا الجوي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الكويتي: لا أضرار أو إصابات جراء اعتراض صاروخين و13 مسيرة اخترقت مجالنا الجوي

الكويت - ( د ب أ)
نشر في: الأربعاء 8 يوليه 2026 - 12:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 يوليه 2026 - 12:48 م

أعلن الجيش الكويتي اليوم الأربعاء أنه لا أضرار مادية أو إصابات بشرية إثر اعتراض والتعامل مع صاروخين و13 طائرة مسيرة معادية اخترقت المجال الجوي للكويت .

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان ، في بيان صحفي ، إن "القوات المسلحة رصدت فجر اليوم صاروخين باليستيين معاديين و13 طائرة مسيرة معادية اخترقت المجال الجوي الكويتي وقد تم اعتراضها والتعامل معها بنجاح ولم يسفر ذلك عن أي أضرار مادية أو إصابات بشرية."

وقال العطوان إن القوات المسلحة تؤكد استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار، في إطار الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

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