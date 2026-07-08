واللا: إسرائيل تستعد لاحتمال استئناف القتال مع إيران

أفاد موقع «والا» العبري بأن إسرائيل تستعد لاحتمال استئناف القتال مع إيران، بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أشار فيها إلى اعتقاده بأن مذكرة التفاهم مع طهران «قد انتهت»، عقب سلسلة من الضربات التي شهدتها المنطقة.

ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله، الأربعاء، إن الجيش الأمريكي لم يُخفّض حجم قواته، بل أبقى على مستوى انتشاره كما كان قبل وقف إطلاق النار، في ظل تقييمات تشير إلى أن الوضع لا يزال هشًا وقابلًا للتصعيد.

وأضاف أن الاتفاقات المبرمة مع موردين محليين، بوساطة وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، تقضي ببقاء القوات الأمريكية في إسرائيل حتى مطلع عام 2027 على الأقل.

وفي المقابل، ترجّح المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن إيران لا تسعى حاليًا إلى استئناف القتال، وإنما تركّز على كسب الوقت، وتعزيز موقفها في أي مفاوضات محتملة مع الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن التقديرات الإسرائيلية تفيد بأن كبار مسئولي الإدارة الأمريكية لا يرغبون في العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة، إلا أن استمرار التهديدات الإيرانية للولايات المتحدة قد يدفع الرئيس الأمريكي إلى تشديد موقفه، وفقًا لما صرح به مصدر أمني لـ«والا».

وفي سياق متصل، ذكر مسئولون أمنيون إسرائيليون أن إيران تواصل، عبر قنوات غير معلنة، المطالبة بانضمام حزب الله إلى اتفاق وقف إطلاق النار، في مواجهة رفض إسرائيلي وأمريكي.

وأضاف مصدر أمني لـ«والا» أن الضغوط الحالية تُضعف موقف حزب الله، مشيرًا إلى أن الرئيس اللبناني لا يزال متمسكًا بتعزيز التفاهمات مع إسرائيل، رغم الضغوط السياسية التي يتعرض لها.