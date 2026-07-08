شركة البحري السعودية تؤكد سلامة طاقم ناقلة النفط وديان بعد تعرضها لحادث في مضيق هرمز

أفادت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري»، بأن جميع أفراد طاقم ناقلة النفط «وديان» بخير ولم يتعرضوا لأي إصابات، وأن الناقلة صالحة للإبحار.



وفي بيان نشر عبر صفحة الشركة الرسمية بمنصة «إكس»، قالت «البحري» إن ناقلة النفط العملاقة «وديان» تعرضت لحادث أثناء عبورها مضيق هرمز، أمس الثلاثاء.



وأكدت «البحري» في البيان ذاته، سلامة جميع أفراد الطاقم والعاملين على «وديان»، دون تسجيل أي إصابات، بالإضافة إلى سلامة الشحنة، وقدرة الناقلة على الإبحار.



وأضافت «البحري» بأنها أبلغت جميع الجهات المختصة بالحادث فور وقوعه، موضحة استمرار التنسيق مع الأطراف المعنية، مع الحفاظ على التواصل مع طاقم الناقلة، لمتابعة تطورات الموقف عن كثب.



وذكرت «البحري»، أن سلامة أفرادها، وحماية البيئة البحرية، والإدارة الآمنة للناقلة، تمثل أولوياتها، كما تواصل التزامها بتشغيل أسطولها وفق أعلى معايير السلامة والموثوقية.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت اليوم الأربعاء، بعد أن شنت الولايات المتحدة موجة من الضربات العسكرية على الجمهورية الإسلامية، ردا على هجمات استهدفت ناقلات في مضيق هرمز.



وفي أحدث انتكاسة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، قال الحرس الثوري إنه نفذ عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد مواقع عسكرية أمريكية رئيسية في بندر سلمان و«المنطقة البحرية الخامسة في البحرين» وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، ‌وأسقط طائرة أمريكية مسيرة من طراز إم.كيو.9 كانت تحاول التدخل في العملية.



وقال مسئولون إن صفارات الإنذار دوت في البحرين والكويت للتحذير من هجمات جوية. وأعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات «معادية» بالصواريخ والطائرات المسيرة.