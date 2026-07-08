وزيرة التنمية المحلية: تنفيذ 1804 نشاطًا تدريبيًا وتوعويًا وقوافل خدمية في 26 محافظة

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا اليوم حول أبرز إنجازات وأنشطة وحدة السكان المركزية ووحدات السكان بالمحافظات خلال شهر يونيو 2026، وما تحقق من نتائج في تنفيذ الخطة التنفيذية للمبادرات السكانية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية والبيئة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدمج البعد السكاني في خطط التنمية المحلية، من خلال دعم وحدات السكان بالمحافظات وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف تحسين الخصائص السكانية، وبناء الإنسان، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بجودة حياة المواطنين.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أن التقرير الوارد من الوحدة المركزية للسكان برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، أوضح أنه تم تنفيذ 1804 أنشطة تدريبية وتوعوية وتثقيفية وخدمية في 26 محافظة خلال شهر يونيو الماضي، استفاد منها نحو 138 ألف مواطن من مختلف الفئات العمرية، منهم 77 ألف مواطن بمحافظات الوجه القبلي، و52 ألفًا بمحافظات الوجه البحري، و6 آلاف بالمحافظات الحضرية، و3 آلاف بمحافظات الحدود، بما يعكس اتساع نطاق العمل الميداني لوحدات السكان، وحرص الوزارة على الوصول إلى مختلف الفئات المستهدفة وتعزيز الوعي بالقضايا السكانية والتنموية ودعم بناء الإنسان وإكساب المهارات وتوفير فرص العمل.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن وحدات السكان بالمحافظات تواصل تنفيذ 56 مبادرة بالتنسيق بين المحافظات والجهات التنفيذية وشركاء التنمية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب المتطوع، وتحت الإشراف المباشر المحافظين، وبالمتابعة الفنية للوحدة المركزية للسكان بالوزارة، وذلك لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2030، والتي تستهدف خفض معدلات الإنجاب، وزيادة معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وتمكين المرأة والشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، والحد من التسرب من التعليم والأمية، وتعزيز الاستقرار الأسري، ورفع الوعي بالقضايا السكانية والبيئية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن التقرير أشار إلى تحقيق نسبة إنجاز بلغت 54% من الخطة المستهدفة للمبادرات خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2026، بإجمالي 643 ألف مستفيد على مستوى الجمهورية، حيث حقق محور ضمان الحقوق الإنجابية نسبة إنجاز بلغت 70% بإجمالي 238 ألف مستفيد، فيما بلغت نسبة الإنجاز بمحور الاستثمار في الثروة البشرية 46% بإجمالي 131 ألف مستفيد، وبلغت 52% بمحور تدعيم دور المرأة بإجمالي 106 آلاف مستفيدة، و57% بمحور التعليم والتعلم بإجمالي 76 ألف مستفيد، و54% بمحور الإعلام والتواصل من أجل التنمية بإجمالي 91 ألف مستفيد، إلى جانب تنفيذ 46% من مستهدفات محور الحوكمة بعدد مستفيدين 595 قيادة .

كما تناول التقرير أيضًا جهود الوزارة في مجال الدعم الفني وبناء القدرات، حيث تم عقد الاجتماع الدوري لوحدات السكان عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة 63 عضو من أعضاء وحدات السكان ومنسقي المراكز والقري والشباب المتطوع ، لمناقشة تطور مؤشرات القضية السكانية والتنمية البشرية في مصر، والتي أظهرت تحسنًا في معدلات النمو السكاني، وانخفاضًا في معدلات المواليد والوفيات، وارتفاعًا في نسب ممارسة تنظيم الأسرة.

وأشادت باستمرار التعاون بين الوزارة ومؤسسة صناع الخير وبنك مصر في تنفيذ برامج ريادة الأعمال والشمول المالي، حيث تم تدريب 18 ألف شاب وفتاة خلال شهر يونيو في 82 مركزًا بمبادرة "حياة كريمة" في 14 محافظة، ليرتفع إجمالي المستفيدين إلى 37 ألف مستفيد منذ بداية المرحلة الحالية بنسبة إنجاز 46% من المخطط خلال المرحلة ، مؤكدة أن هذه البرامج تسهم في دعم الشباب وتمكينهم اقتصاديًا وخلق فرص عمل مستدامة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى استمرار تنفيذ برنامج "قيم وحياة" بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر، حيث نفذت وحدات السكان 67 نشاطًا مجتمعيًا في خمس محافظات، استفاد منها نحو 12 ألف مواطن داخل المدارس والجهات الحكومية، بهدف نشر منظومة القيم والأخلاق الإيجابية، وتعزيز السلوكيات المجتمعية الداعمة للتنمية.

واختتمت الدكتورة منال عوض تصريحاتها بالتأكيد على استمرار الوزارة في تقديم الدعم الكامل لوحدات السكان بالمحافظات، وتطوير آليات عملها، والتوسع في المبادرات والأنشطة التوعوية والتنموية، بما يعزز دمج البعد السكاني في خطط التنمية المحلية، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة في مختلف المحافظات.