ترامب يهاجم إسبانيا مجددا ويهدد بقطع جميع العلاقات التجارية معها: ميؤوس منها وشريك بشع في الناتو

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إسبانيا بشدة مجددا، قائلا إنه يريد "قطع جميع العلاقات التجارية" مع الدولة العضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو) بسبب انخفاض حجم إنفاقها الدفاعي ورفضها دعم الولايات المتحدة في الحرب ضد إيران.

وقال ترامب في قمة الناتو في أنقرة: "إن إسبانيا ميؤوس منها. لا نرغب في إجراء أي أعمال تجارية مع إسبانيا بعد الآن".

وأضاف: "إن إسبانيا شريك بشع في الناتو. إنهم لا يساهمون، ولا يدفعون. لا أريد أن تكون لي أي علاقة بإسبانيا. اقطعوا جميع المعاملات التجارية مع إسبانيا، من فضلكم، بما في ذلك الزيارات".

ويشعر ترامب بالارتياب منذ فترة طويلة إزاء إسبانيا، التي منعت الولايات المتحدة من استخدام قواعدها العسكرية جنوب البلاد لشن هجمات على إيران.

وذكر ترامب أنه سيعبر عن شكاواه للحلفاء في الناتو في المشاورات المقبلة مع قادة الحلف في القمة اليوم الأربعاء، بما في ذلك طموحاته القائمة منذ زمن طويل للسيطرة على جرينلاند، مضيفا أنه "مستاء للغاية" إزاء حلفاء الناتو بسبب عدم تساوي الإنفاق الدفاعي وغياب الدعم في حرب إيران.