أمين المنظمة البحرية الدولية يندد بالهجمات الجديدة على سفن في مضيق هرمز

ندد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز، بالهجمات الجديدة على مجموعة من السفن في مضيق هرمز، على مدار اليومين الماضيين.

وقال في بيان، نشره الموقع الرسمي للمنظمة، اليوم الأربعاء، إن «الهجمات المتهورة على السفن عرضّت البحارة الأبرياء مجددًا لخطر جسيم».

وحث الدول ومالكي السفن والمشغلين وجميع السلطات ذات الصلة، على تجنب تعريض البحارة لـ«خطر غير ضروري» من خلال عبور مضيق هرمز، وذلك في ظل عدم إمكانية ضمان سلامة وأمن الطواقم.

ونوه أن الوضع في المنطقة لا يزال متقلبًا، قائلًا إن «هذه الهجمات تزيد من حدة الخوف وعدم اليقين والضغط النفسي الذي يعاني منه بالفعل ما يقرب من 6000 بحار، ما زالوا عالقين على متن سفن غير قادرة على مغادرة الخليج العربي بأمان».

ودعا جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والتهدئة، وتسهيل المغادرة الآمنة للسفن التي لا تزال عالقة في الخليج منذ بداية الأزمة.

وأظهرت بيانات لتتبع السفن أن أربع ناقلات نفط وغاز على الأقل تراجعت عن محاولة عبور مضيق هرمز، وسط تزايد المخاوف الأمنية بعد تجدد الهجمات على السفن العابرة في الممر المائي الاستراتيجي.

وبحسب شركة التحليلات كبلر ومجموعة بورصات لندن، ناقلات الغاز الطبيعي المسال، التي تحمل أسماء الغارية ودحيل ⁠والرويس، كانت جميعها تتحرك ببطء غربا نحو مضيق هرمز قبل أن تغير مسارها لتبتعد في وقت متأخر أمس الثلاثاء.

وكانت الناقلات الثلاث، التي تديرها شركة قطر للطاقة، فارغة وتتجه نحو مرفق التصدير القطري في رأس لفان لتحميل شحنات.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن وكبلر أن ناقلة ترفع العلم الهندي، تحمل مليوني برميل من النفط الخام الكويتي تم تحميلها أواخر الأسبوع الماضي، انعطفت عائدة قبالة طرف عُمان عند مضيق هرمز صباح اليوم الأربعاء.

ويأتي تغيير ‌هذه الناقلات لمسارها بعد تعرض ناقلة غاز قطرية وناقلة نفط خام ترفع العلم السعودي أمس، لأضرار بالقرب من المضيق، عقب تقارير أفادت بأن إيران أطلقت صواريخ على سفن في الممر المائي، مما دفع السلطات البحرية لرفع مستوى التهديد للسفن العابرة للمضيق إلى «شديد».

وحملت قطر أمس، السلطات الإيرانية مسئولية الهجمات التي تعرضت لها الناقلة القطرية «الركيات»، مطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية التي تهدد أمن وسلامة الملاحة في مضيق هرمز.

وبحسب «رويترز» أبحرت 16 شحنة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال من منشأة رأس لفان القطرية، و10 شحنات من جزيرة داس التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، خارجة من مضيق هرمز منذ اندلاع حرب إيران في ‌أواخر ⁠فبراير.

لكن هذه الكمية لا تمثل إلا قدرا ضئيلا مقارنة بنحو سبعة ملايين طن كان يتم شحنها شهريا من هذين المركزين التصديريين.