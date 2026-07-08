الناتو يدرس إلغاء قمته السنوية العام المقبل

يدرس حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلغاء القمة السنوية العام المقبل،جزئيا لتقليص التوترات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ينتقده باستمرار ولتجنب لفت الانتباه إلى كون الدولة المضيفة واحدة من أقل الدول إنفاقا في الحلف.

واكتسب نقاش حول إلغاء القمم السنوية زخما هذا الأسبوع، مع تجمع قادة الناتو في أنقرة، حسب مصادر على صلة بالمحادثات، طبقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال ترامب إنه جاء فقط إلى العاصمة التركية، بسبب علاقته الودية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واستغل ظهوره مرة أخرى للتقليل من شأن التحالف العسكري والتشكيك في أهميته.

وذكرت المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها بسبب سرية المحادثات إن الهجمات المستمرة من قبل الرئيس على الناتو أثارت الاحتمال بتأجيل القمة المقرر أن تعقد العام المقبل، في ألبانيا، لتفادي توفير منصة أخرى لترامب لانتقاد الحلفاء.

يشار إلى أن ألبانيا واحدة من بين الدول المتأخرة في الإنفاق في الناتو حيث فشلت في الوفاء بالتزام منذ فترة طويلة بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع حتى وقت قريب.

وأضافت المصادر أن الأمين العام للناتو مارك روته يود الحفاظ على مشاركة سنوية لإبقاء الحلف على رأس جدول الأعمال العالمي، وحاول إثارة إعجاب ترامب من خلال الترويج لزيادات كبيرة في الإنفاق الدفاعي للحلفاء، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ولم يتضح ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستنجح أم لا. والجدير بالذكر أن البيان الختامي لقمة أنقرة، الذي سيتبناه الزعماء اليوم الأربعاء، لن يشمل أي إشارة إلى القمة المقبلة، حسب مصدر مطلع على الأمر.

وقال جوزيبي كافو دراجون، المسؤول العسكري البارز بالناتو لتلفزيون بلومبرج "ستعقد القمة في ألبانيا، وسواء أكانت ستعقد العام المقبل أو العام الذي يليه هو أمر يخضع للنقاش".