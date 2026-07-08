الصين تعرض مسارا لمعالجة الخلافات العميقة مع بروكسل

وضعت الصين مسارا لمعالجة الخلافات العميقة مع بروكسل بالدعوة لدعم التجارة مع الاتحاد الأوروبي، فيما اختتم وزير الخارجية وانج يي حملته الدبلوماسية في دول الشمال.

وتأمل بكين في أن يبقى الاتحاد الأوروبي منفتحا ويتفادى تشريعا تقييديا ويخفف القيود على صادرات المنتجات ذات القيمة العالية إلى الصين ويعزز التوازن التصاعدي في التجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي، حسب بيان بشأن زيارة وانج، تم نشره على وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء، ونشرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وقالت وزارة الخارجية في بكين أيضا في اليوم السابق إن الجانبين يحتاجان إلى النظر إلى علاقاتهما التجارية بصورة "أكثر إيجابية".

وكانت تلك الرسالة على النقيض تماما من اللهجة التي تبناها بعض المسئولين في القارة، في مواجهة عجز تجاري واسع مع الصين، حيث وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الوضع بأنه "مسألة حياة أو موت" للصناعة الأوروبية بعد زيارته إلى بكين في ديسمبر.