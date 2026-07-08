الخارجية اللبنانية تدين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة قطر والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكدة تضامن لبنان الكامل مع هذه الدول الشقيقة، قيادةً وشعبًا.

وأعربت في بيان نشر على صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، تأييديها للبيان الصادر عن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، قائلة إن مثل هذه الاعمال والاعتداءات تشكّل اعتداءً سافرًا على سيادة الدول، وتهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.

وقالت في البيان ذاته، إن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن المنطقة، وأن أي اعتداء عليه يهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

ودعت خلال البيان، إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم 2817،4 مؤيدًا دعاوى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن.

ومن جانبه، تابع رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، تطورات الاعتداءات التي تعرضت لها مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين اليوم، وأدان هذا الاستهداف الذي يمثل خرقًا صارخًا لسيادة البلدين وسلامة أراضيهما، وانتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وجدد عون دعوته إلى ضبط النفس ونبذ التصعيد، وإلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية حرصًا على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت اليوم الأربعاء، بعد أن شنت الولايات المتحدة موجة من الضربات العسكرية على الجمهورية الإسلامية، ردا على هجمات استهدفت ناقلات في مضيق هرمز.

وفي أحدث انتكاسة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، قال الحرس الثوري إنه نفذ عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد مواقع عسكرية أمريكية رئيسية في بندر سلمان و«المنطقة البحرية الخامسة في البحرين» وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، ‌وأسقط طائرة أمريكية مسيرة من طراز إم.كيو.9 كانت تحاول التدخل في العملية.

وقال مسئولون إن صفارات الإنذار دوت في البحرين والكويت للتحذير من هجمات جوية. وأعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات «معادية» بالصواريخ والطائرات المسيرة.