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أصدر القضاء التونسي حكما بالسجن 18 عاما بحق المرشح الرئاسي السابق والمحامي سمير العبدلي، بتهم تتعلق بالإرهاب وغسيل الأموال.

جاء ذلك، وفق تصريحات لمصدر قضائي نقلتها وكالة الأنباء التونسية، الأربعاء.

وقال المصدر إن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت، الثلاثاء، حكما بالسجن 18 عاما بحق العبدلي.

وأوضح أن الحكم صدر على خلفية جرائم تتعلق بـ"الإرشاد والتدبير والمساعدة، بأي وسيلة، بهدف ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية"، إضافة إلى غسل الأموال المرتبط بجرائم إرهابية.

وأضاف أن المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن 3 أعوام بحق سائق العبدلي، وعامين بحق كاتبته الخاصة.

ووفق المصدر، جاء الحكمان بتهمة الامتناع عن إبلاغ السلطات المختصة، فورا، بما اطلعا عليه من أفعال أو معلومات تتعلق بارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية أو احتمال ارتكابها.

وفي 28 مايو 2024، نقلت وكالة الأنباء التونسية عن المتحدثة باسم قطب مكافحة الإرهاب آنذاك، حنان قداس، قولها إن قاضي التحقيق الأول بالقطب أصدر بطاقة إيداع بالسجن بحق العبدلي.

وأضافت قداس أن القرار صدر بعد انتهاء الباحث المكلف من أعماله، وإحالة العبدلي بحالة احتفاظ، واستجوابه بشأن شبهات بارتكاب جرائم إرهابية، مشيرة إلى أن التحقيق ما زال جاريا.

وفي منتصف مايو 2024، أوقف العبدلي، الذي ترشح للانتخابات الرئاسية عام 2014، للاشتباه في ارتكابه جرائم إرهابية وغسيل أموال.