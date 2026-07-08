قُتل 3 أشخاص في أنحاء أوكرانيا، اليوم الأربعاء، في هجمات شنتها روسيا ليلا، بينهم شخص لقي حتفه في كييف، التي شهدت وقوع انفجارات قوية لليلة الثانية على التوالي.

وتم سماع دوي عدد من الانفجارات بعد منتصف الليل بقليل، قبل أن تطلق السلطات إنذارا بوجود غارة جوية. ويعد هذا تسلسلا غير معتاد للأحداث، حيث عادة ما تسبق الإنذارات الغارات الجوية، لتتيح للمدنيين الوقت من أجل البحث عن مأوى.

وفي خاركيف، قُتل شخصان وأصيب 20 آخرون في سلسلة من الغارات التي تم شنها ليلا، بحسب ما أعلنه العمدة إيهور تيريكوف.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش نفذ ضربة على منشآت تستخدم لصناعة الأسلحة في كييف، ليلا، حيث استهدف مصنعا يقوم بتصنيع مكونات صواريخ الكروز من طراز "فلامينجو"، ومنشأة لتجميع الطائرات بدون طيار متوسطة وبعيدة المدى.