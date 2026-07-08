رئيس وزراء كندا يطلب استعارة هالاند لمنتخب بلاده

خلط رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بين الدبلوماسية وخفة الظل ​خلال قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا، ‌عندما مازح نظيره النرويجي بمحاولة إقناع النرويج بالتخلي مؤقتا عن نجمها إرلينج هالاند لصالح منتخب كندا في كأس ​العالم المقبلة.

والتقى كارني برئيس الوزراء النرويجي يوناس ​جار ستوره والمستشار الألماني فريدريش ميرتس على هامش ⁠القمة التي استضافتها أنقرة اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ​يوم من الموافقة على صفقة غواصات مع شراكة ​ألمانية-نرويجية.

وفي معرض تأكيده عمق التعاون بين كندا والنرويج، لم يفوت كارني الفرصة لإطلاق عرض طريف لضم المهاجم النرويجي، ​الذي سجل سبعة أهداف في كأس العالم.

وقال مازحا "التوافق ​والتشغيل المشترك لا يقتصران على تبادل المعدات فحسب، بل يشملان ‌أيضا ⁠تبادل الكفاءات. وإذا أمكنكم إعارتنا إرلينج هالاند في كأس العالم المقبلة، فسنكون ممتنين للغاية"، ما أثار ضحك ستوره.

وسارع رئيس الوزراء النرويجي إلى الرد، ​مؤديا حركة التجديف ​الشهيرة المرتبطة ⁠بالفايكنج، قائلا "إنه ليس للبيع".

وكانت النرويج قد فجرت مفاجأة من العيار الثقيل ​بإقصاء البرازيل من دور الستة عشر، وستلتقي ​إنجلترا ⁠في دور الثمانية يوم السبت.

وودعت كندا، إحدى الدول المضيفة لكأس العالم، البطولة الأسبوع الماضي بعد مشوار ⁠ملهم ​شهد تحقيقها أول نقطة في ​تاريخها بكأس العالم، وأول فوز لها في البطولة، إلى جانب أول انتصار ​لها في الأدوار الإقصائية.