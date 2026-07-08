مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: الاشتباكات الأمريكية الإيرانية تعقّد مفاوضات إنهاء الحرب

أفادت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، أن الاشتباكات بين أمريكا وإيران تزيد تعقيد مفاوضات إنهاء الحرب.

وفي تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، قالت مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت غير مقبولة.

وأشارت إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم، التزمت طهران بإعادة فتح مضيق هرمز، معقبة أن هجماتها الأخيرة على السفن قرب المضيق تُعد انتهاكًا لهذا الالتزام، وتهديدًا بتعطيل استئناف إمدادات الطاقة.

وأوضحت في التدوينة ذاتها، أن يوم الاثنين المقبل، سيشهد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مع نظرائهم الخليجيين لمناقشة سبل التعاون لدعم تنفيذ الاتفاق والحفاظ على حرية الملاحة في المضيق والبحر الأحمر.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت اليوم الأربعاء، بعد أن شنت الولايات المتحدة موجة من الضربات العسكرية على الجمهورية الإسلامية، ردا على هجمات استهدفت ناقلات في مضيق هرمز.

وفي أحدث انتكاسة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، قال الحرس الثوري إنه نفذ عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد مواقع عسكرية أمريكية رئيسية في بندر سلمان و«المنطقة البحرية الخامسة في البحرين» وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، ‌وأسقط طائرة أمريكية مسيرة من طراز إم.كيو.9 كانت تحاول التدخل في العملية.

وقال مسئولون إن صفارات الإنذار دوت في البحرين والكويت للتحذير من هجمات جوية. وأعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات «معادية» بالصواريخ والطائرات المسيرة.