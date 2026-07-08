قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن رفض نظام كييف استلام جثامين جنود القوات المسلحة الأوكرانية، "أمر غير مسبوق في التاريخ".

وقالت زاخاروفا، في تصريح لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "لا توجد جهة، ولا فئة اجتماعية في التاريخ، ولا أريد حتى أن أتحدث عن شعب، لم تتسلم جثامين أبنائها".

وأضافت: "حتى قبل ظهور الأديان العالمية، لم يكن الناس يتخلون عن موتاهم من أبناء وطنهم".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أكد في وقت سابق، في مؤتمر صحفي مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن "رفض أوكرانيا استلام جثث جنود نظام كييف الذين تم تحييدهم في كوستانتينوفكا، يؤكد أنها لا تحتاج لا إلى الأحياء ولا إلى الأموات".

وأضاف: "(في أنكوريدج) عُرضت علينا مقترحات تسوية. استغرق الأمر بعض التفكير، لكننا وافقنا عليها. وأعتقد أن جميع التفسيرات الأخرى لما كان موجودا وما لم يكن غير مناسبة".