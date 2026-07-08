جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد خلية نخبة في حماس بغارة على جنوب غزة

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زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، اغتيال قائد خلية نخبة في الجناح العسكري لحركة «حماس»، وذلك خلال غارة شنها على جنوب غزة.

وادعت المتحدثة باسم جيش الاحتلال إيلا واوية، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، أن القيادي الذي يدعى محمد عماد عبد الرحمن أبو طعيمة، اقتحم مستوطنة نيريم، خلال أحادث السابع من أكتوبر.

وأشارت إلى أن «أبو طعيمة قاد على مدار الحرب، خلية نخبة نفذت كمائن ضد قوات الجيش، وعمل على الحفاظ على جاهزية عناصر حماس، وحاول تجنيد عناصر جدد تمهيدًا لانضمامهم إلى الحركة».

وأضاف: «شكّل القائد في حماس تهديدًا فوريًا لقواتنا العاملة في المنطقة، وتمت تصفيته في غارة جوية دقيقة»، بحسب تعبيرها.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأصيب أربعة مواطنين صباح اليوم، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه خيام النازحين في مواصي رفح.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد الطفل فادي عبد الله الديري، متأثرًا بجراحه جراء قصف الاحتلال مركبة مدنية أمس، في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، لترتفع حصيلة الشهداء بالقصف نفسه إلى أربعة.

وأفاد مصدر محلي، بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات نسف جنوب شرقي مدينة غزة وشمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شرقي مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شرق حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، إلى جانب إطلاق نا رمن الطيران المروحي الإسرائيلي النار شرقي المدينة.

وأطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة شرقي مخيم البريج.