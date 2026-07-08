دواين جونسون: تعليقات الجمهور على باروكتي في فيلم موانا مضحكة

في لقطة طريفة للممثل الأمريكي دواين جونسون، الشهير بـ"The Rock" (الصخرة)، أثناء تواجده في العرض الخاص لفيلم النسخة الحية "Moana" (موانا)، تعليقا على سخرية الجمهور من "الباروكة" الخاصة بشخصية "ماوي" التي يجسدها ضمن أحداث الفيلم، أكد جونسون أنه وجد التعليقات "مضحكة للغاية".

وقال جونسون: "فور عرض التريلر الدعائي الخاص بالفيلم، انهالت التعليقات الكوميدية والساخرة على شخصية ماوي؛ لأن الجمهور للمرة الأولى يراني بشعر، أو بمعنى أدق، بالباروكة، وهو ما أثار اندهاشهم، لدرجة أنهم حولوني إلى (ميم) عبر شبكة الإنترنت، وقد وجدت هذا تصرفا طريفا للغاية".

واستطرد جونسون قائلا: "أثناء التحضير لشخصية ماوي، جربت 12 باروكة مختلفة للوصول إلى الشكل المناسب للشخصية، حتى استقررنا على الباروكة الظاهرة في الفيلم، والتي أجدها مناسبة له تماما، فشعر ماوي واحد من عناصر قوته، وسمة من سماته الشخصية، ولذلك كان يجب اختيارها بشكل صحيح للغاية".

ووصف جونسون النسخة الحية من "موانا" بأنها "حقيقية للغاية ومن لحم ودم"، قائلا: "أعتقد أن إعادة صُنع الفيلم كنسخة حية كان أمرا ضروريا؛ لأن به عدة قيم ضرورية يجب أن نظهرها للنور مجددا".

وعلى ناحية أخرى، أكد دواين جونسون أنه جارٍ العمل على نسخة ثالثة من فيلم التحريك "موانا"، ويتم تطويرها في الوقت الراهن.

وقد عُرض الجزء الأول من فيلم التحريك "موانا" عام 2016، وحقق إيرادات عالمية بلغت 680 مليون دولار، أما الجزء الثاني فقد عُرض على منصة ديزني عام 2024، وجذب الفيلم نحو 27.3 مليون مشاهدة خلال أول 5 أيام من إصداره.

تدور أحداث الفيلم في "بولينسيا القديمة" حول "موانا" و"ايالكي" البحارة شديدة الحماس، والابنة الوحيدة لقائد مجموعة من الملاحين، وحينما تصبح عائلتها في حاجة إلى مساعدتها، تقرر "موانا" الخروج في رحلة ملحمية تواجه من خلالها الأرواح العالقة والآلهة.