مصدر لبناني رفيع للأناضول: عون تلقى دعوة لزيارة واشنطن في 21 يوليو

• المصدر الرسمي قال إن الرئيس اللبناني سيتسلم الدعوة رسميا من السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى غدا الخميس

كشف مصدر لبناني رفيع المستوى للأناضول، الأربعاء، أن الرئيس اللبناني جوزاف عون تلقى دعوة رسمية لزيارة واشنطن في 21 يوليو الجاري.

وأوضح المصدر أن عون سيتسلم الدعوة رسميًا من السفير الأمريكي في بيروت ميشال عيسى غدا الخميس.

وأشار إلى أن الملفات المطروحة على جدول الزيارة تتركز حول إطار العمل المشترك وتطبيقه، بالإضافة إلى موقع لبنان في الصراع الإقليمي والعلاقات الثنائية بين بيروت وواشنطن.

وكان لبنان وإسرائيل قد وقّعا "اتفاق إطار" برعاية أمريكية في 26 يونيو الماضي، وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، عن عقد جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع المقبل.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4 آلاف و320 شهيدا منذ 2 مارس الماضي.

من جهتها، قالت السفارة اللبنانية في واشنطن، الأربعاء، إن البيت الأبيض وجّه الدعوة رسميًا للرئيس عون لزيارة العاصمة الأمريكية ولقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 يوليو الجاري.

وأكدت السفارة أن هذه الدعوة "تعكس الشراكة الراسخة بين لبنان والولايات المتحدة"، وتتيح فرصة للرئيسين لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العلاقات الثنائية، والأمن الإقليمي، واستمرار الدعم الأمريكي لسيادة لبنان واستقراره ووحدة أراضيه ومؤسسات الدولة.

وأضافت أن الزيارة تأتي بعد فترة مكثفة من الجهود الدبلوماسية التي بذلتها سفارة بيروت في واشنطن، بالتنسيق الوثيق مع رئاسة الجمهورية وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، بهدف تعزيز الحوار الثنائي على أعلى المستويات وتسهيل الترتيبات التي أفضت إلى هذه الزيارة الرسمية.