مصرع 4 معتمرين لبنانيين أثناء توجههم إلى السعودية عبر سوريا

• وإصابة 31 آخرين بجروح متفاوتة وفق ما أوردت قناة "الإخبارية السورية"



لقي أربعة أشخاص قادمين من لبنان مصرعهم، وأصيب 31 آخرون بجروح متفاوتة، إثر تعرض الحافلة التي كانت تقلهم لحادث سير في سوريا، أثناء توجههم إلى السعودية لأداء العمرة.

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" عن وزارة الصحة أن "الحصيلة النهائية لحادث سير حافلة تقل معتمرين قادمين من لبنان، بالقرب من جسر خربة غزالة على أوتوستراد درعا (جنوبي سوريا)، بلغت أربع وفيات و31 مصابًا".

ويُعد أوتوستراد دمشق-درعا الشريان البري الرئيس الذي يربط العاصمة السورية بالحدود الجنوبية.

ويشهد الطريق حركة عبور مستمرة للمسافرين وقوافل الزوار والمعتمرين القادمين من لبنان ودول الجوار باتجاه المنافذ الحدودية.

وتعمل السلطات المحلية بشكل متواصل على تسيير دوريات على الطرق العامة، لتأمين السلامة المرورية والحد من حوادث السير على الطرق الدولية السريعة.