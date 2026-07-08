عُمان تدين استهداف السفن التجارية في مضيق هرمز وتدعو إلى وقف التصعيد

أدانت سلطنة عُمان الاستهدافات العسكرية التي طالت أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت، وما تعرضت له سفينتان تجاريتان سعودية وقطرية من حوادث استهداف في مضيق هرمز، مؤكّدةً تضامنها مع الدول الشقيقة في كل ما من شأنه صون أمنها واستقرارها، وسلامة أراضيها، وحماية سيادتها، ومصالحها.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية، صباح الأربعاء، أكدت السلطنة أن تصاعد التوتر العسكري في المنطقة يمثل تهديدًا لأمنها وللسلامة الملاحية وانسيابية التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.

وجددت عُمان رفضها التام لأي أعمال من شأنها تقويض أمن الدول، أو تعريض السفن المدنية والتجارية للخطر، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس، ووقف التصعيد، وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والالتزام بالتنفيذ التام للتفاهمات الموقعة؛ دعما لجهود ترسيخ الأمن والسلام.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت اليوم الأربعاء، بعد أن شنت الولايات المتحدة موجة من الضربات العسكرية على الجمهورية الإسلامية، ردا على هجمات استهدفت ناقلات في مضيق هرمز.

وفي أحدث انتكاسة لاتفاق وقف إطلاق النار الهش، قال الحرس الثوري إنه نفذ عملية مشتركة بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد مواقع عسكرية أمريكية رئيسية في بندر سلمان و«المنطقة البحرية الخامسة في البحرين» وقاعدة علي السالم الجوية في الكويت، ‌وأسقط طائرة أمريكية مسيرة من طراز إم.كيو.9 كانت تحاول التدخل في العملية.

وقال مسئولون إن صفارات الإنذار دوت في البحرين والكويت للتحذير من هجمات جوية. وأعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات «معادية» بالصواريخ والطائرات المسيرة.