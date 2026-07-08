استطلاع: المواقف تجاه إسرائيل والحرب في غزة تكشف عن انقسامات حادة بأمريكا

في الوقت الذي تواصل فيه تصرفات إسرائيل تقسيم المجتمعات اليهودية في الولايات المتحدة بعد مرور نحو ثلاث سنوات على الحرب الأخيرة في غزة، كشف استطلاع جديد أجرته وكالة أسوشتيد برس (أ ب) بالتعاون مع مركز نورك لأبحاث الشؤون العامة عن أن بعض أكبر الانقسامات تظهر بين اليهود المتدينين والعلمانيين.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته وكالة أسوشيتد برس (أ ب) بالتعاون مع مركز نورك لأبحاث الشؤون العامة بوضوح أن دعم إسرائيل لا يزال، بالنسبة إلى كثير من اليهود الأمريكيين، ركيزة أساسية لهويتهم الدينية، وأن وجودها يمثل ضمانة لتقرير اليهود لمصيرهم وأمنهم.

ومع ذلك، فإن آخرين — ولا سيما الذين يرون هويتهم اليهودية بوصفها هوية عرقية أو ثقافية أو عائلية أكثر منها دينية – يشعرون بارتباط أقل بإسرائيل، ويقيمون أفعالها في الصراع المستمر بقدر أكبر من الانتقاد.

ويُظهر الاستطلاع الشامل، الذي تناول قضايا تراوحت بين المواقف من إسرائيل إلى المخاوف المتعلقة بمعاداة السامية والتوترات في العلاقات بين الأشخاص، أن نحو 7 من كل 10 من البالغين اليهود يعرفون أنفسهم بأنهم يهود عند سؤالهم عن انتمائهم الديني.

أما الباقون، أي نحو 3 من كل 10 بالغين يهود، فيقولون إنهم ملحدون أوغير موحدين أو ليس لديهم انتماء ديني محدد، لكنهم ما زالوا يعرفون أنفسهم بأنهم يهود بطرق أخرى.